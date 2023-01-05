  • BIST 5.184,84
  • Altın 1107.373
  • Dolar 18.7685
  • Euro 19.7933
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Avusturya'da ırkçı restoran: Arap, hippi, vegan ve çevreci giremez

» »
Avusturya'da bir restoran işletmecisinin ayrımcı uygulaması tepki çekti. Restorana, Arap, hippi, vegan ve çevreci müşterilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu.
Avusturya'da ırkçı restoran: Arap, hippi, vegan ve çevreci giremez

Avusturya'da bir restoran, ırkçı bir karar aldı.

Olay, çoğunlukla aşırı sağcıların bulunduğu Karnten eyaletinde yaşandı. Göl kenarındaki bir restoran masa sayısını azaltmak istedi.

Bu yüzden yalnızca düzenli ve yerli müşterilere hizmet verileceğini açıkladı.

Restoranın işletmecisi, Arap, hippi, vegan ve çevreci müşterilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu. "Aldığım kararın arkasındayım" dedi.

Durumun hukuki boyutuyla ilgilenmediğini söyledi.

Restoran, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Karintiya Restoran İşletmeleri Birliği karara tepki gösterdi.

"Etnik kökene göre hizmet vermek olamaz. Bu, açık bir ayrımcılıktır" ifadesini kullandı.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miçotakis’in gözü Türkiye’de: Seçenekler masada04 Ocak 2023 Çarşamba 13:19
  • İspanya’da işsiz sayısı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi03 Ocak 2023 Salı 23:41
  • İsveç Başbakanı: NATO'ya katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz03 Ocak 2023 Salı 19:30
  • Yunanistan, ilaç sıkıntısıyla ilgili AB’ye mektup gönderdi03 Ocak 2023 Salı 18:52
  • Macron'dan ABD ürünlerine karşı Avrupa menşeli üretimin artırılması çağrısı03 Ocak 2023 Salı 18:21
  • Almanya'da ilaç sıkıntısı uzun süre daha devam edebilir03 Ocak 2023 Salı 15:21
  • Grip salgınının yaşandığı Avrupa’da ilaç temininde sıkıntılar baş gösteriyor02 Ocak 2023 Pazartesi 20:24
  • Fransa’dan Çinli yolculara Covid-19 testi zorunluluğu02 Ocak 2023 Pazartesi 17:55
  • Alman istihbarat yetkilisinden ‘Rusya’ uyarısı02 Ocak 2023 Pazartesi 15:53
  • Yunan muhalefeti, Türkiye karşıtı lobiye devam ediyor02 Ocak 2023 Pazartesi 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti