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Ay, Dünya’ya en parlak yüzünü gösterecek

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Ay, bu gece Dünya’ya en parlak yüzünü gösterecek.Dünya’ya en yakın noktaya yaklaşacak olan uydumuz; en uzak olduğu noktaya göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak olacak
Ay, Dünya’ya en parlak yüzünü gösterecek

Ay, bu gece Dünya’ya en parlak yüzünü gösterecek.Dünya’ya en yakın noktaya yaklaşacak olan uydumuz; en uzak olduğu noktaya göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak olacak.Bu gece 17.15’ten itibaren görülmeye başlanacak olan Süper Dolunay, yarın sabah 07.30’a kadar gözlemlenebilecek.Yılın ilk Süper Ay’ı 20 Ocak’ı 21 Ocak’a bağlayan gece görülmüştü.

Tam Ay Tutulması’nın da yaşandığı gece, Ay kızıla bürünerek Süper Kanlı Ay’a dönüşmüştü.Tutulma sırasında atmosfere giren Güneş ışınlarının yaşadığı değişim sebebiyle kırmızı görünen Ay gökyüzünde muazzam görüntü oluşturmuştu.
Yılın üçüncü ve son Süper Ay’ı 21 Mart’ta seyredilebilecek…

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