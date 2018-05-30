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Aykut Kocaman varsa oy da yok

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Fenerbahçe’de kararsız üyelerin Aziz Yıldırım’ın teknik direktör konusunda atacağı adıma göre kongrede tercih yapacağı öğrenildi. Hafta sonu oy kullanacak önemli bir kesimin Aykut Kocaman ile devam edilmesi halinde başkana destek vermeyeceği bildirildi.
Aykut Kocaman varsa oy da yok

Fenerbahçe camiası nefesini tuttu, 2-3 Haziran’da yapılacak olan seçimi bekliyor.

25 binin üzerinde üye, iki adaydan kime destek vereceğini büyük ölçüde belirlese de hâlâ kararsız olan önemli bir kesim bulunuyor.

Bu kesimin büyük bölümü için de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile ilgili alınacak karar büyük rol oynayacak. Kocaman’a taraftar içinde saygı ve sevgi üst seviyede bulunsa da taraftarın büyük bölümü deneyimli teknik adamın futbol anlayışını ve sistemini sevmiyor.

Bu konuyla ilgili kulüp ve kongre kulislerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kararsız olan ancak Başkan Yıldırım’a bir adım daha yakın bulunan üyelerin önemli bir bölümü Kocaman ile devam edilmesi halinde Yıldırım’a oy vermeyeceklerini ifade ediyor. Hatta bununla ilgili Başkan Yıldırım’ın ekibine bu düşüncelerini açıkça ifade ediyor. Teknik adam ile ilgili Yıldırım’ın görüş ve fikirlerini öğrenmeye çalışıyor.

Adaylar ne dedi? : Başkan Yıldırım önceki gün TRT Spor’da konuyla ilgili, “Aykut Kocaman, iki adayın da önünü açmak için bırakacağını ifade etti. Şık bir davranış bu. Şu ana kadar oturup konuşmadık. Bu hafta içi konuşacağım. Kongreden sonra da eğer biz seçilirsek, yeniden oturacağız masaya... Bizler düşüncelerimizi anlatacağız, Aykut hoca da kendi düşüncelerini ortaya koyacak. Ortak bir noktada buluşursak, ona göre hareket ederiz” ifadesini kullandı. Ancak Yıldırım dün A Spor’da Kocaman’la devam etme konusunda yeşil ışık yaktı.

Başkan adayı Ali Koç ise “Devam etmek çok isterdim. Bu konu hakkında bir şey söylemiyorum ama istikrara inanıyorum. Devam ederse katkılarının olacağını biliyorum ancak Fenerbahçe taraftarının da beklentisini göz ardı etmemek lazım” diyerek tribünlerin düşüncesinin önemine vurgu yapmıştı.

Bu açıklamalardan ve edindiğimiz bilgilerden yola çıktığımızda Ali Koç’un, Kocaman ile devam etme ihtimali pek gözükmüyor. Başkan Yıldırım’ın ise yönetim içindeki farklı görüşe rağmen Kocaman ile devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtildi.

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