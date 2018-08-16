Aynı parkta sentetik esrar içen 76 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Connecticut eyaletinde aynı parkta sentetik uyuşturucu içen 76 kişi aşırı dozdan hayatını kaybetti. ABD polisi, ölümlerin hepsinin aynı gün geçekleştiğini açıkladı.

Olaylarla ilgisi olduğu düşünülen bir kişi üzerinde ölümlere neden olan uyuşturucu madde ile yakalandı.

Ölümlere neden olan maddenin K2 denen sentetik esrar olduğu belirtiliyor.

K2 NEDİR?

Sokakta Bonzai veya The Dream (rüya), Bombay Blue (Bombay Mavisi), Jamaican Gold, Jamaican Stream gibi adlarla da kullanılmaktadırlar.

Sentetik kannabinoid deyimi ile beyinde kannabis reseptörleri agonisti olarak etki gösterdiği (central cannabinoid receptor-CB1 ve peripheral cannabinoid receptor-CB2) anlatılmak istenmektedir. Vücuda alındığında esrar benzeri etkiler göstermekle birlikte esrardan 5-10 kat daha kardiyotoksik etkilere sahiptirler.

Dünyanın pek çok ülkesinde bu maddeler sürekli olarak yasaklı maddeler kapsamına alınmakla beraber piyasaya sürekli yeni sentetik kannabinoid ve türevleri sürülmektedir.