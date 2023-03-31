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Ayşen Hamitoğlu hayatını kaybetti

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Yenicami Mahallesi'nin muhtarı Ayşen Hamitoğlu yaşamını yitirdi.
Ayşen Hamitoğlu hayatını kaybetti

Yenicami Mahallesi'nin 7 dönemdir muhtarı olan Ayşen Hamitoğlu, hayatını kaybetti.

Hamitoğlu, yarın İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek. 

HARMANCI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden Hamitoğlu’nun vefatı üzerine bir mesaj yayımlayarak, başsağlığı diledi.

Harmancı’nın mesajı şöyle:

“7 dönemdir aşk ve sevgiyle Yenicami Mahallesi'ne muhtarlık yapan Ayşen Hamitoğlu ablamızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Şehrimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

 

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