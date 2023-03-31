Yenicami Mahallesi'nin 7 dönemdir muhtarı olan Ayşen Hamitoğlu, hayatını kaybetti.
Hamitoğlu, yarın İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
HARMANCI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden Hamitoğlu’nun vefatı üzerine bir mesaj yayımlayarak, başsağlığı diledi.
Harmancı’nın mesajı şöyle:
“7 dönemdir aşk ve sevgiyle Yenicami Mahallesi'ne muhtarlık yapan Ayşen Hamitoğlu ablamızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Şehrimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”
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