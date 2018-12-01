  • BIST 95.416
  • Altın 204,406
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

"Baba Bush" olarak bilinen eski ABD Başkanı Bush hayatını kaybetti

» »
Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'un 94 yaşında Teksas'ta hayatını kaybettiği bildirildi.
"Baba Bush" olarak bilinen eski ABD Başkanı Bush hayatını kaybetti

ABD'nin 43. başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben kayda değer 94 yıllık yaşamının ardından babamız Bush'un öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı." sözlerine yer verildi.

1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday30 Kasım 2018 Cuma 14:40
  • Galli kadından 26 kiloluk yumurtalık kisti alındı30 Kasım 2018 Cuma 09:42
  • Salome Zurabişvili Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu29 Kasım 2018 Perşembe 13:40
  • Hollanda’da burka krizi!27 Kasım 2018 Salı 14:11
  • İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması 11 Aralık'ta27 Kasım 2018 Salı 10:46
  • Çavuşoğlu'ndan Almanya ve AB'ye eleştiri27 Kasım 2018 Salı 10:45
  • Doğu Akdeniz'de doğal gaz boru hattı anlaşması26 Kasım 2018 Pazartesi 15:40
  • İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci öldü26 Kasım 2018 Pazartesi 15:35
  • Lee: "Gördüğüm istihbarata göre cinayet emrini Veliaht Prens verdi"26 Kasım 2018 Pazartesi 15:30
  • Putin'in sözcüsünün kızı Paris eylemlerinde26 Kasım 2018 Pazartesi 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti