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Badem Göz Estetiği Hakkında Merak Edilenler

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Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan YÜZER konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Badem Göz Estetiği Hakkında Merak Edilenler

Badem göz estetiği nedir ?

Özellikle, gözlerin  bölgesinde daha çok öne çıkmasını sağlam, yüz bölgesinde estetik görüntüyü tamamlamak, gözleri daha iri göstererek yüz ile orantılı gözükmesini sağlayacak, tıbbi bir işlemdir badem göz estetiği.  Son yıllarda artan popüleritesi ile çokça kişinin başvurduğu badem göz estetiği, temel olarak, gözlerin hafif yukarı çekilerek, bakışlara derin bir anlam kazandırılmasını sağlama işlemidir. 
 
Badem göz estetiği kimlere uygulanabilir ?

Gözün yanlardan kaldırılarak daha büyük ve görkemli bir görünüşe sahip olması amacıyla yapılan badem göz estetiği, prensiplerimiz ile birleştirilerek kişiye özel olarak uygulanır. Gözün bu istenen görüntüsünün kişinin yüz yapısına uygun olduğu hekim görüşü ile sabitlenirse, operasyon için bir engel kalmayacaktır.

Bunların dışında badem göz estetiği, 18 yaşını doldurmuş olan, Cerrahi müdahale sebebiyle ortaya çıkacak bir soruna sahip olmayan,Bölgesel uyuşturma yapılmakla birlikte hasta anestezi ilacı etkilerinden dolayı oluşabilecek bir alerjiye sahip olmayan,Badem göz ameliyatı sonrasında elde edilecek göz yapısının yüz yapısına uygun olduğu,Göz kapaklarının açılmaması, kapanmaması veya yarım açılıp kapanması gibi sağlık sorunlarını gidermek isteyen tüm kişilerde uygulanabilir.

Badem göz estetiği hangi yöntemlerle yapılır ?

Badem göz estetiği, ameliyatlı ve ameliyatsız olarak yapılabilmektedir. Burada, kişinin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulurken, hekim görüşü de büyük önem taşımaktadır.Ameliyatsız olarak, Prexr cihazı ile uyguladığımız operasyonlar ve ip yöntemi ile uygulamalar mevcuttur.Ameliyat ile yaptığımız uygulamalar, son anestezi olmadan gerçekleştirebildiğimiz uygulamalar ile, ihtiyacı giderek düşmekte ve gerekli görüldüğü takdirde uygulanmaktadır.

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