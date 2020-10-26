Badem Göz Estetiği Hakkında Merak Edilenler

Badem göz estetiği nedir ?

Özellikle, gözlerin bölgesinde daha çok öne çıkmasını sağlam, yüz bölgesinde estetik görüntüyü tamamlamak, gözleri daha iri göstererek yüz ile orantılı gözükmesini sağlayacak, tıbbi bir işlemdir badem göz estetiği. Son yıllarda artan popüleritesi ile çokça kişinin başvurduğu badem göz estetiği, temel olarak, gözlerin hafif yukarı çekilerek, bakışlara derin bir anlam kazandırılmasını sağlama işlemidir.

Badem göz estetiği kimlere uygulanabilir ?