Bağımsızlık Yolu, Girne’de “Bir Dayanışma Ekonomisi: Kooperatifçilik” Konulu Panel Düzenledi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen “Bir Dayanışma Ekonomisi: Kooperatifçilik” konulu panel Girne’de yapıldı. Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü binasında, Tahsin Oygar’ın sunumuyla gerçekleşen panelde Kooperatifçilik konusu irdelendi.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “Kooperatifçilik nedir?”, “İlkeleri nelerdir?”, “Dünyada ve ülkemizde kooperatifçilik örnekleri nasıldır?”, “Bir dayanışma ekonomisi olarak kooperatifçiliğe devrimciler nasıl bakmalı?” başlıkları ele alındı.
Kooperatifçiliğin değer ve ilkelerinden bahsedilen sunuşta, dünyada ve Avrupa’da kooperatifçiliğin durumu,
ilham veren kooperatifçilik örnekleri, ülkemizin kooperatifçilik tarihi ve şu anki sıkıntıları ele alınırken, kooperatifçilik alanında neler yapılabileceği irdelendi.
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