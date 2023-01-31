Bağımsızlık Yolu Mağusa’da “Plastik, Geri Dönüştürülüyor Mu Sanıyorsunuz?” Konusunu İrdeleyecek
Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından organize edilen “Plastik, Geri Dönüştürülüyor mu Sanıyorsunuz” konulu etkinlik 2 Şubat 2023, Perşembe günü saat 19:00’da gerçekleştirilecek.
Suriçinde bulunan Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü binasında düzenlenecek etkinlikte, plastik ürünlerin geri dönüştürülebilir olduğu varsayımını çürüten ve konuya politik bir perspektif koyan iki video gösterimi yapılacak. Yarım saatlik video gösteriminin ardından tartışma ve sohbet ortamı sağlanacak etkinlik, halkın katılımına açık olacak.
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