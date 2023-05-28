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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Umut Bahçesi’ndeki Temizlik Çalışmalarına Katıldı

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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Umut Bahçesi’ndeki Temizlik Çalışmalarına Katıldı
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Umut Bahçesi’ndeki Temizlik Çalışmalarına Katıldı

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Umut Bahçesi’ndeki Temizlik Çalışmalarına Katıldı

 

Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu’nun Lefkoşa’da oluşturduğu Umut Bahçesi ziyaret edilerek bakımı gerçekleştirildi.

 

Umut Bahçesi’nde yer alan ağaçların sıcak havaların yaklaşmasıyla doğacak olan su ihtiyacını karşılamak ve ön hazırlık yapmak amacıyla buluşulan bakım çalışmasında, 4 Yıl önce Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu üyeleri ile birlikte ekilen ağaçların bakımı da yapıldı. Umut Bahçesi’nde bulunan alan çöpler toplanırken, çevre temizliği de yapıldı.

 

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy’un da katıldığı temizlik çalışmalarında, ekilen ağaçların çapalama işleri yapılırken, ağaç köklerine lagani oluşturulup can suyu verilmesi ihmal edilmedi.

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