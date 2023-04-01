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Bağımsızlık Yolu’ndan KTBB’ne Ziyaret

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Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.
Bağımsızlık Yolu’ndan KTBB’ne Ziyaret

Bağımsızlık Yolu heyeti, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin Türkiye’de yaşanan deprem sürecinde İsias Otel’de hayatını kaybeden sporcu kafilesi için alınan inisiyatifle, süratle hukuk sürecini başlatmak adına attıkları adımlardan dolayı teşekkür etti. İsias Otel’de yaşananlara birlik olarak taraf olunmasının ve bu anlamda sürece müdahil olunmasının değerli olduğu aktarıldı. Bağımsızlık Yolu heyetinin ziyaret sebebi dava süreci ile ilgili bilgi almak ve parti olarak bu konuda neler yapılabileceğini istişare etmek üzere olduğu aktarıldı.

 

Kıbrıs Türk Barolar Birliği heyeti ise Bağımsızlık Yolu’nun İsias Otel davası ile ilgili birliği ziyaret eden ilk siyasal parti olması nedeniyle duydukları memnuniyeti aktardılar. Dava süreci ile ilgili Türkiye Barolar Birliği ile çok yakın temas halinde çalıştıklarını, Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın da dahil olduğu davaya taraf olan avukatlar heyeti oluşturulduğu bilgisini veren heyet, baroların oluşturduğu çalışma heyetinden ayrı yine Kıbrıs’tan mezun olan avukatların da oluşturduğu bir grup dava ile ilgili çalışma yaptıklarını aktardı.

 

Birlik, her iki avukat heyetinin ortaklaşa çalıştığını ve buradan gelen bilgilerle davaya müdahil olunduğunu belirttiler. Dava sürecini aileler adına üstlendiklerini belirten Kıbrıs Türk Barolar Birliği heyeti, sürecin her aşamasından anında bilgi sahibi olduklarını belirttiler.

 

Beklentinin İsias Otel davasının gündemde tutularak, dava sürecinin yakından takip edilip kamuoyu oluşturulması olduğunu vurgulayan heyet, suçlu olan herkesin cezalandırılmasını istediklerini aktardılar. Deprem değil yapılaşmanın can kayıplarına neden olduğunu vurgulayan heyet, yapı kaynaklı yaşanan acı sürecin, dava sonucunda alınacak kararların, gerek Türkiye’de gerekse de Kıbrıs’ta bir daha böyle bir sürecin yaşanmaması için emsal olmasını arzuladıklarını vurguladılar.

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