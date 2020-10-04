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Bağışıklık sistemini güçlendirecek 5 öneri

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Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde en önemli kural yaşamın her döneminde protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin, dengeli ve sağlıklı beslenmedir.”
Bağışıklık sistemini güçlendirecek 5 öneri

Mevsime uygun beslenin

Beslenmede çeşitlilik sağlamak ve mevsimine uygun gıda tüketiminde dikkatli olmak oldukça önemli. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rolü olan polifenollerin başlıca kaynağı farklı renkte sebze ve meyveler taze olarak günlük tüketilmelidir. Kış aylarında karnabahar, balkabağı, brokoli, turp, havuç, lahana, kereviz, kırmızı pancak, ıspanak gibi sebzeler; elma, kivi, portakal, mandalina, muz gibi meyveler tercih edilmelidir. A, B, C vitaminleri ihtiyacını karşılamak için kivi, limon, portakal, mandalina, koyu yeşil yapraklı sebzeler, havuç taze olarak tüketilmelidir.

Bitkisel protein tüketin

Bitkisel protein tüketimi artırılmalıdır. Bunun için başta kırmızı/yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi kurubaklagiller günlük olarak tüketilebilir. Çorba, salata içinde ya da yemek olarak tüketilebilir. Ancak hazırlama süresi göz önünde bulundurulduğunda günlük tüketimi kolay olmayacağı için tek seferde büyük miktarda haşlanan kurubaklagiller dondurularak saklanabilir. Bitkisel protein tüketiminin artırılması için diğer önemli kaynaklar keten tohumu ve E vitamininden de zengin çiğ kuruyemiş tüketimini artırmak olacaktır.

Et ve süt ürünlerini tüketirken…

Yeterli proteinin sağlanması için bitkisel kaynakların yanısıra et ve et ürünleri, yumurta, süt ürünleri gibi hayvansal protein kaynakları yeterli miktarda tüketilmelidir. Ancak yarım yağlı ya da yağsız süt ürünleriyle birlikte omega 3 yönünden zengin balık tüketimi öncelikli tercih olmalıdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için hayvansal yağ alımı en aza indirilmelidir.

Demir eksikliğine dikkat!

Demir (siyah üzüm, semizotu, ıspanak, pazı, yumurta, kuru meyveler, kırmızı et), çinko (yulaf ezmesi, et ve et ürünleri, tahin, kuruyemişler), selenyum (yeşil mercimek, yumurta, balık ve deniz ürünleri), magnezyum (bulgur, tam buğday, yulaf gibi tahıllar, kuruyemişler) gibi mineraller güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Özellikle demir eksikliği konusunda; büyüme ve gelişmenin hızlı, beslenme sorunlarının fazla olduğu çocuklarda daha da dikkatle takipte olunmalıdır. Çinkonun yeterli alımı ise iştah yönetimi için çocuk beslenmesinde oldukça önemlidir.

Sıklıkla D vitamini ve B12 değerlerinizi kontrol ettirin

Ülkemizde eksikliği sıklıkla görülen D vitamini ve B12 Vitamini seviyeleri düzenli kontrol edilerek gerekli durumlarda kontrollü olarak takviye alınmalıdır. Bunlarla birlikte mide sorunu yoksa baharat tüketimi artırılmalı ve günlük yeterli sıvı tüketimi sağlanmalıdır.

 

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