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Bahar Dönemi Geç Burs Başvuruları için tarih açıklandı!

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Milli Eğitim Bakanlığı 2022-23 Bahar Dönemi Geç Burs başvuruları 30-31 Mart’ta yapılabilecek
Bahar Dönemi Geç Burs Başvuruları için tarih açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geç Burs başvurularının 30 ve 31 Mart tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yükseköğrenim gören ve bahar dönemi için burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvuruyu “http://yobis.mebnet.net” adresinden online olarak yapabilecek.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2022-23 Güz Dönemi’nde burs hakkı elde eden öğrencilerin de http://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncelleyerek ve transkript ile Bahar Dönemi’ne ait öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek burs başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

TC ve 3.ülkelerde öğrenim gören ve 2022-2023 Güz Dönemi’nde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmasının gerekmediği kaydedildi.

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