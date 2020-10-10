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SON DAKİKABakan Pilli: 6’sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli: Toplam 1234 test yapıldı, 6’sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1234 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli: Toplam 1234 test yapıldı, 6’sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1234 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 6 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 10 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1234

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar –  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar – 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 187.372

Toplam Vaka Sayısı- 807

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 756

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 35

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1 

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