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Bakan Üstel'in DP ve YDP'ye yaptığı ziyaretler dikkatlerden kaçmadı

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Bakan Üstel'in DP ve YDP'ye yaptığı ziyaretler dikkatlerden kaçmadı
Bakan Üstel'in DP ve YDP'ye yaptığı ziyaretler dikkatlerden kaçmadı

Bakan Üstel'in  DP ve YDP'ye yaptığı ziyaretler dikkatlerden kaçmadı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 11-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak Turizm Şurası’yla ilgili bilgi vermek üzere Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti.

YDP’den verilen bilgiye göre, ziyarette şurayla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Arıklı, şuranın ülkenin tanıtımına katkı sağlayacağına inanç belirterek, turizm konularıyla ilgili bilirkişilerle YDP’nin şuraya katkı sağlayacağını söyledi.

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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, eski Turizm Bakanlarından Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nu ziyaret etti.

DP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, turizm strateji planıyla ilgili 11 - 12 Ocak 2020'de yapılacak turizm şurası çalıştayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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