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Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor.

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Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor.
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor.

Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor.

Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 17.00’da başlayacak.

Vaka Sayıları Artışta

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 184 test yapıldı, 86 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi.

3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

23 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Gazimağusa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin İskele bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4 / Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-2 / Gönyeli-5 / Ortaköy-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Kumsal-1/ Haspolat-2/ Sanayi Bölgesi-1/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1

Girne

Girne Merkez-9 / Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Alsancak-4 / Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1/ Lapta-1/ Taşkent-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4/ Yeniboğaziçi-3/ Paşaköy-1/ Dumlupınar-2/ Salamis Yolu-1 / Baykal-1/ Larnaka Yolu-2 / Tuzla-1 / Sakarya-2

İskele

Yenierenköy- 3

20 Nisan 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9184 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 69

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 900.617

Toplam Vaka Sayısı: 5669    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4864

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 776

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 39 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 496 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 331

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