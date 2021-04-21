Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor.
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 17.00’da başlayacak.
Vaka Sayıları Artışta
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 184 test yapıldı, 86 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi.
3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
23 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Gazimağusa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin İskele bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4 / Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-2 / Gönyeli-5 / Ortaköy-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Kumsal-1/ Haspolat-2/ Sanayi Bölgesi-1/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1
Girne
Girne Merkez-9 / Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Alsancak-4 / Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1/ Lapta-1/ Taşkent-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4/ Yeniboğaziçi-3/ Paşaköy-1/ Dumlupınar-2/ Salamis Yolu-1 / Baykal-1/ Larnaka Yolu-2 / Tuzla-1 / Sakarya-2
İskele
Yenierenköy- 3
20 Nisan 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9184
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 69
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 900.617
Toplam Vaka Sayısı: 5669
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4864
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 776
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 39
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 496
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 331
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