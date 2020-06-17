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Bakanlar Kurulu, Güney’de çalışan vatandaşlara Babalar Günü için karantinasız dönüş olanağı tanıdı

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Bakanlar Kurulu, Güney’de çalışan vatandaşlara Babalar Günü için karantinasız dönüş olanağı tanıdı
Bakanlar Kurulu, Güney’de çalışan vatandaşlara Babalar Günü için karantinasız dönüş olanağı tanıdı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşların 20 Haziran Cumartesi günü karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebileceğini belirtti.

Özersay, TAK’a yaptığı açıklamada, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, çalışmak için Güney’e geçen vatandaşların Pazar günü babalar gününü aileleriyle geçirebilmeleri yönünde görüş birliğine varıldığını kaydetti.

Özersay, “Çalışmak için Güney Kıbrıs’a giden ve halen orada bulunan vatandaşlarımızın, 20 Haziran Cumartesi günü PCR test sonuçlarını göstererek, karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebilmeleri yönünde Bakanlar Kurulu’nda görüş birliğine varılmıştır. Bu karar, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşlarımızınkarantina sıkıntısı yaşamaksızın babalar gününü aileleriyle geçirebilmelerine olanak vermek üzere alınmıştır” dedi.

Özersay, bu maksatla yapılacak geçişlerin Metehan sınır kapısından gerçekleşmesi yönünde bir düzenleme de yapıldığını aktardı.

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