Bakanlar Kurulu'ndan TMK ile ilgili karar...

Taşınmaz Mal Komisyonu’nda görev yapan ve hizmet akdi sona eren yabancı üye Daniel Tarschys’in hizmet akdi yenilenirken komisyon personelinin görev süresi de uzatıldı.

Bakanlar Kurulu’nda bu konuda alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC Anayasası'nın 159'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (b) bendi kapsamında oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonunda görev yapan yabancı üyeye ilişkin karara göre, Daniel Tarschys’in hizmet akdi yenilenerek onaylandı. Tarschys’in İçişleri Bakanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "İskan Encümen ve Komisyonlarının Ödemeleri" kaleminden ödenmesi ve ülkeye geliş-dönüş uçak biletlerinin de yine bakanlık bütçesindeki “Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verildi.

Öte yandan Taşınmaz Mal Komisyonunda sözleşmeli personel olarak görev yapan Şerife Damdelen, Hasan Tözer, Simge İnsel ile Şadurman İlknur Türker Demirdağ'ın sözleşmeleri, hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan, bir yıl süreyle uzatıldı.