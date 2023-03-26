Bakanlık açıkladı: Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri dairesi tarafından gerçekleştirilen Sivrisinek Mücadele Programı çerçevesinde dere temizliklerinin ardından sulak alanlarda lavrasit tesbiti yapılarak ilaçlama yapılmıştır.

Yıl boyunca Lefkoşa, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve lefke bölgesinde ilaçlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir.Ayrıca ara bölgede sıtma savaş çalışmaları kapsamında UN ile her yıl ortak yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan program çerçevesinde Nisan ayı itibariyle temizlik ve ilaçlama çalışmaları başlayacaktır.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık hizmetleri dairesi ayrıca sivrisineklerle bulaşan hastalıklarla ilgili önlem almak için sivrisinek kontrol programımız çerçevesinde Girne bölgesinden başlayan tuzak kurma çalışmaları ise Yenikent, Hamitköy, Karaoğlanoğlu, Alsancak ve Dikmen bölgesinde çalışmaların tamamlanmasının ardından ekiplerimiz ve uzmanlarla birlikte bölgesel riskleri belirlemek ve mücadeleyi geliştirmek için saha gözlem ve

tespit çalışmalarına Mağusa, Yeni İskele, Mormenekşe, Boğazköy, Gönyeli ve Hamitköy bölgesinde devam etti.

Daha önce yerleştirilen tuzaklardan alınan örneklerden elde edilen bulguların sonuçlarını halkımızla paylaşmıştık.Yeni tuzaklama yapılan bölgelerdeki arazi çalışmaları esnasında ve yakalanan türlerin stereo mikroskop altındaki morfolojik incelemesi sonucunda yukarıda bahsi geçen bölgelerde invaziv (istilacı) türler arasında yer alan Aedes albopictus (Asya kaplan sivrisineği) ve Aedes aegypti (Sarı humma sivrisineği)’ ye rastlanmamıştır. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak bazı belediyelerimizle işbirliği içinde ilaçlama çalışmalarımız tamamlanmıştır ve her bölgede devam edecektir. Ülkemizde bazı bölgelerde yoğun yağmurların ardından tuzak kurma, ilaçlama çalışmalarının yanında dairemiz personeli tarafından kapı kapı dolaşarak halkımıza bilgilendirme broşürü dağıtıldı, evlerin kapısında olan birikmiş suların boşaltılması sağlandı ve halkımızın konu ile ilgili dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirmeler yapılmıştır.Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerimizin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklere üreme olanağı tanımamak, oluşan larvaları yok etmek, sivrisineklerin verdiği rahatsızlığın ortadan kaldırılması konusu halkımız ile birlikte başarabileceğimize olan inancımız tamdır.