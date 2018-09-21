Bandabuliya Sahnesi’nde bir yabancılaşma hikayesi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından Surlariçi’nde hizmete konulan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu(LBT) Bandabuliya Sahnesi’nde Altıdan Sonra Tiyatro tarafından dün gece sahnelenen “He-Go” oyunu ile bir ilk yaşandı.

Lefkoşa Surlariçi’nin kültür-sanat yaşamına önemli katkılar yapması vizyonuyla Bandabuliya’nın Toptancılar Hali bölümünde hizmete açılan Bandabuliya Sahnesi, yaz boyunca oynayan LBT’nin “Bir Bandabuliya Meselesi:Karagöz Sihirli Sebzeler” ve LBT’nin yeni sezon oyunu

“Hayalet Kumpanya”dan sonra ilk kez bir konuk tiyatroyu ağırladı.

LTB’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün gece Altıdan Sonra Tiyatro, Halil Babür’ün yazdığı,Yiğit Sertdemir’in yönettiği “He-Go” oyununu sahneye koyarken Bandabuliya Sahnesi de tıklım tıklım doldu.

İnsanın insana ve en çokta kendine yabancılaşmasını anlatan oyun hem insan ilişkilerine hem de çevresel faktörler ve teknolojik yeniliklerden olumsuz etkilenen günümüz bireyinin gelişim süreçlerine getirdiği cesur yorumlar ile seyircinin beğenisini topladı.

Oyun sonrasında Altıdan Sonra Tiyatro oyuncuları uzun süre ayakta alkışlanırken LBT Sanat Yönetmeni ve Festival Repertuar Sorumlusu Aliye Ummanel , Kumbaracı50 ve Altıdan Sonra Tiyatro Genel Koordinatörü Gülhan Kadim’e festival plaketini takdim etti. Türkiye’nin en üretken tiyatrolarından Altıdan Sonra Tiyatro’yu festivalde konuk etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Ummanel tüm ekibi başarılı performanslarından dolayı tebrik etti.

10 Eylül’de başlayan festivalin son haftasında ise 25 Eylül’de Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve 27 Eylül’de Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak.