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Bangladeş’te alabora olan feribotta ölenlerin sayısı 7’ye çıktı

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Bangladeş'te dün kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.
Bangladeş’te alabora olan feribotta ölenlerin sayısı 7’ye çıktı

Bangladeş'te dün kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Başkent Dakka'daki Shitalakshya Nehri'nde meydana gelen kazada, en az 20 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldı ve yaklaşık 20 kişi kurtarıldı.

Kazanın ardından kargo gemisine el konuldu.

Hükümet, kazaya ilişkin 2 soruşturma komitesi kurulduğunu açıkladı.

Yaklaşık 60 yolcusu bulunduğu tahmin edilen feribot, dün başkent Dakka'daki Shitalakshya Nehri'nde bir kargo gemisiyle çarpışmıştı.

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