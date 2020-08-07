Baraka Kültür Merkezi’nin İzle-Tartış Etkinliği Kapsamında Yarın Akşam “Wasp Network” Filmi İzlenecek

Baraka Kültür Merkezi’nin her ayın ilk haftası ücretsiz olarak gerçekleştirdiği İzle-Tartış etkinliği, yaz aylarının gelmesi ile bahçe sineması şeklinde devam ediyor.

Baraka Kültür Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağustos ayı filmi olarak yarın akşam “Wasp Network” filmi izlenecek.

Devrim karşıtı örgütlere sızan devrimcilerin hikayesini anlatan, 2020 yapımı bir Netflix filmi olan Wasp Network isimli filmi birlikte izlemek ve turizmin ülke ekonomisine katkısı, ülkedeki turizmin durumu hakkında sohbet etmek isteyen herkes saat 20:00’de dernek lokaline davet edildi.