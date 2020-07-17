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Baraka Tiyatro Ekibi’nden Moral Gecesi

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Baraka Tiyatro Ekibi’nden Moral Gecesi
Baraka Tiyatro Ekibi’nden Moral Gecesi

 Baraka Kültür Merkezi’nin tiyatro ekibi, 25 Temmuz Cumartesi akşamı Kızılbaş’taki Dernek lokalinde açık hava etkinliği düzenleyecek.

Saat 20.30’da başlayacak ve yaklaşık bir saat sürecek etkinlikte “Pandeminya” ve “Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum” isimli iki kısa skeç sahnelenecek. 

Baraka Kültür Merkezi’nin açıklamasına göre, gecede ayrıca seyircilerin de katılabileceği teatral oyunlar oynanacak.

Girişin biletsiz ve ücretsiz olacağı gecede, halk sağlığı açısından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterileceği vurgulandı.

Açıklamada, “Koronaya rağmen tiyatrosuz kalmayalım” denildi.

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