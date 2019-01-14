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Baraka’nın 2018 Yılı Gelirleri ve Harcamaları Açıklandı

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Baraka Kültür Merkezi, kurulduğu zamandan beridir her yıl yaptığı gibi 2018 yılı bütçesini kamuoyu ile paylaştı.
Baraka’nın 2018 Yılı Gelirleri ve Harcamaları Açıklandı

Baraka Kültür Merkezi, kurulduğu zamandan beridir her yıl yaptığı gibi 2018 yılı bütçesini kamuoyu ile paylaştı. Baraka’dan yapılan açıklamada 2018 yılı içerisinde gelirler 72.685 TL ve giderler 72.579 TL olup, dernek hesabı 2019 yılına 106 TL ile başladı.
Baraka’nın bu yılki gelirlerinin dağılımı şu şekildedir; %21 aidat, %38’i üretimler için ayrılan birikim, %22 Sol Anahtarı Yolda isimli albümü, 6% Baraka Tiyatro Ekibi ve %2 üç aylık Baraka yayını Argasdi. Geriye kalan %11 de, dernekler tüzüğü kapsamında kültür dairesinden yapılan yardım, büfe, bağış vesaire gelirlerinden oluşuyor.
 

Baraka’nın bu yılki en büyük gider kalemlerini dernek binasının borcu ve Sol Anahtarı Müzik Topluluğu’nun “Yolda” isimli yeni albümü oluşturuyor. Giderlerinin %37,13’ünü binasının borcuna, %28.61’ini yeni üretimi Yolda albümüne ayıran Baraka, 8%’ini  Argasdi Yayınları’ndan çıkan “Nenemin Deyişiynan (Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar)” isimli kitabına harcadı. Geriye kalan bütçesi ile telefon, elektrik, belediye gibi sabit masraflarını karşıladı. Ayrıca eylem, örgütsel dayanışma, davalık olan dost ve aktivistlerinin mahkeme giderleri, internet sitelerinin bedelleri ve çeşitli üretimlerinin finansmanı gibi hususlar da Baraka’nın bütçesinden karşılandı.


2018 yılı içerisinde Baraka aktivistlerinin gönüllü ve ücretsiz emekleri, Baraka dostlarının katkıları ve Baraka bütçesinin kısıtlı imkanları ile ortaya konan bazı üretim, eylem ve etkinlikler şöyle:
- Üç ayda bir yayınlanan Argasdi dergisinin dört sayısı

- İlkokul çocuklarına yönelik gerçekleştirilen Yaz Kursları
- Baraka Tiyatro Ekibi’nin “India Bankası” isimli oyunu
- Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun “Masal Masal Matitas” isimli oyunu
- Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı’nın “Yolda” isimli albümü

- Argasdi Yayınları’ndan çıkan “Nenemin Deyişiynan (Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar)” isimli kitap

- Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı’nın ücretsiz konserleri ve albüm tanıtım etkinlikleri
- İzle-Tartış ücretsiz film gösterimleri
- Ortak bir etkinlik olarak düzenlenen Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali
- Kadın eğitimi kolektifi ile birlikte organize edilen feministival film festivali ve katkı konan eğitim seminerleri
- Baraka ve Bağımsızlık Yolu “Umut ve Emek ile” sloganıyla Ağaç Dikme Etkinliği
- 8 Mart ve 25 Kasım eylemleri için yapılan katkı ve harcamalar

Yıl boyunca oluşan gelir ve giderleri aşağıdaki dosyadan inceleyebilirsiniz.

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