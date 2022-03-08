Barcelona-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.
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