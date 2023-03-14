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Barcelona ile ilgili tartışmalar büyüyor

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İspanya'da Barcelona Kulübü hakkında, "Sportif etkinliklerinde çıkar sağlamak için hakemler hakkında bilgi topladığı" iddiasıyla başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar büyüyor.
Barcelona ile ilgili tartışmalar büyüyor

Barcelona İl Savcılığı’nın, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira’ya ait bir şirkete 2001-2018 yılları arasında 7 milyon Euro’dan fazla ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona Kulübü, eski iki başkanı ile iki yöneticiyi “Sporda yolsuzluk, usulsüzlük ve sahte evrak” suçlamalarının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Real Madrid, CTA, LaLiga kurumu, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve UEFA konuyu yakından takip ettiklerini açıklamıştı.

Barcelona’nın gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi’nden men cezası alabileceği de iddia ediliyor.

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta katıldığı bir söyleşide konuyla ilgili gelen soruya sinirlenerek, şu yanıtı verdi:

“Armamızı kirleten alçaklarla yüzleşmek için sabırsızlanıyorum. Armamızı, kulübümüzü kirletmek için gerçekle hiç ilgisi olmayan saldırılar var. Bazıları kıskançlıkla motive oluyor. Kötü niyetle yürütülen kampanyalarla itibarımızı aşındırmaya çalışıyor. Barça değerleri olan bir kulüp. İşte bu yüzden Barça tüm dünyada beğeniliyor ve tanınıyor.”

PIQUE: BARCELONA HAKEM SATIN ALMADI

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique de katıldığı bir radyo programında, iddialara ilişkin yöneltilen bir soruya, “Barcelona hakem satın almadı. Bu konuyla elimi taşın altına koyarım” cevabını verdi.

Katalan kulübünün Negreira’ya ödeme yaptığını futbolcular olarak bilmediklerini kaydeden Pique, “Bizim gibi uzun yıllar oynayan futbolcular elbette hakemleri tanır. Ama teknik direktörler özellikle de dışarıdan gelenler için hakemlerle ilgili bilgiler yararlı olabilir. Ben futbolcu olarak, bu kişinin (Negreira) işi bu muydu bilmiyorum. Ama bizim elde ettiğimiz sportif başarıların hiçbirinin üzerinde gölge yoktur” dedi.

Pique, şu anda herkesin Barcelona karşıtlığı yaptığını ancak kendisinin hem kulübüne hem de kulüp yöneticilerine güveninin tam olduğunu vurguladı.

BARCELONA’NIN PARA ÖDEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Maliye’nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira’nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesinin ardından Barcelona’nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon Euro ödediği ortaya çıkmış ve Katalan ekibinin ödemeler karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülmüştü.

Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, “Sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek” suçlamalarıyla dava açmasını talep etmişti.

İspanya Ceza Kanunu’nun 286. maddesine göre söz konusu suçlar, 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 1 yıldan 6 yıla kadar özel ticari işlerden men ve para cezası içeriyor.

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