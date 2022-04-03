Barçın, dün alınan Bakanlar Kurulu kararlarını eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden dün alınan Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi.

BARÇIN: ÇALIŞAN BAŞINA 500 TL DESTEK VERECEĞİZ SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİL

Açıklamasına Bakanlar Kurulu kararlarını özetleyerek başlayan Barçın, çalışan başına yaklaşık 500 TL destek vereceğiz söyleminin doğru olmadığını ifade ederek, “Bu karar işverenleri gerçek maaş üzerinden değil de asgari ücret üzerinden maaş yatırmaya teşvik etmektir” dedi.

Prim desteklerinin Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmayacağını belirten Barçın, “Maliye Bakanlığı’nın milyarlarca TL İhtiyat Sandığı’na borcu varken verdiği 90 Milyon TL’yi geri talep etmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“ÖZETLE SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR”

Barçın, desteklerin hükümet tarafından değil de yerel istihdamı destekleme amacı ile kurulmuş olan fonlardan karşılanacağını ifade ederek, “Yani işveren prim desteğini hükümet karşılamayacaktır. Özetle sıfıra sıfır elde var sıfır” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

BARÇIN’IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

İŞVERENE PRİM DESTEĞİ HAKKINDA !!!

Dün yapılan Bakanlar Kurulu’nda aşağıda fotoğrafın solunda sarı çizgili alanlar dışında kalan iş yerlerinde ücretli olarak çalışan kişilerin %11 olan sosyal sigorta işveren primlerinin %65’inin 6 ay boyunca devlet tarafından karşılanması kararı alındı.

Yani bir kişinin brüt maaşı 7.000 TL asgari ücret ise %11’i olan 770 TL işveren sigorta prim mükellefiyetinin %65’i olan 500.5 TL’sini 6 ay boyunca Devlet karşılayacak.

Ha eğer kişinin brüt maaşı 10.000 TL ise Devletin bu mükellefiyeti 715 TL olacaktır.

Yani çalışan başına yaklaşık 500 TL destek vereceğiz söylemi doğru değildir hatta işverenleri gerçek maaş üzerinden değil de (ki zaten çok azdır) asgari ücret üzerinden maaş yatırmaya teşvik etmektir.

Diğer önemli bir husus ise bu prim desteğinin yine Maliye Bakanlığı yani Hükümet tarafından karşılanmayacak olmasıdır.

Fotoğrafın sağında sarı çizgili alanda da gördüğünüz üzere bu destek için aslında Maliye Bakanlığı 90 Milyon TL’yi aşmayacak bir şekilde fona avans vermekte ve Ekim ayından itibaren de İhtiyat Sandığı’ndan bu parayı geri alacağı ifade edilmektedir.

İhtiyaç 90 Milyon TL’yi de aşarsa, İhtiyat Sandığı’na ne haliniz varsa görün diyor yani Hükümet.

Maliye Bakanlığı’nın milyarlarca TL İhtiyat Sandığı’na borcu varken verdiği 90 Milyon TL’yi geri talep etmesi asla kabul edilemez dostlar.

Bu da demektir ki bu destek Hükümet tarafından değil, yerel istihdamı destekleme amacı ile kurulmuş olan fondan yapılacaktır.

Yani işveren prim desteğini Hükümet karşılamayacaktır.

Özetle sıfıra sıfır elde var sıfır