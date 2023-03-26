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Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, KKTC’de “reel anlamda” en düşük emekli maaşının Türkiye’den daha düşük olduğuna işaret ederek, “Çalışan düşmanı UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak” dedi.
Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden en düşük emekli maaşı üzerinden Türkiye ile KKTC arasında bir kıyaslama yaptı.

Türkiye'de en düşük sigorta emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğunu belirten Devrim Barçın, “Biz de ise Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında Aralık ayı itibariyle emekliye çıkan birinin aldığı en düşük sigorta emekli maaşı 9 bin 531 TL'dir. Yani TC'dekinden yüzde 27.08 daha fazla” dedi.

Barçın, “Diğer taraftan bizim de TL kullanmamıza karşın KKTC'deki yıllık enflasyon TC'deki yıllık enflasyonun yüzde 53.76 üzerindedir. Yani KKTC'de TL kullanımı zorunlu olmasına karşın KKTC'deki hayat, TC'ye göre yüzde 50 daha pahalıdır” ifadelerini kullandı.

“Buna karşın KKTC'deki en düşük emekli maaşının TC'ye göre reel olarak daha düşük olmasının sebebi ne mi peki?” diye soran Barçın, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Sebebi UBP'nin tek başına iktidar olduğu 2012 yılında yaptığı yasa değişikliği ile KKTC'deki en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamaz kuralını, asgari ücretin yüzde 70'inden daha az olamaz diye değiştirmesidir. Ama hiç merak etmeyin dostlar, az kaldı.

Çalışan düşmanı UBP gidecek ve CTP İktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak.”

 

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