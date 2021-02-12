Başbakan Ersan Saner: "Yarından itibaren tüm protokolleri partilere göndereceğim... Saklayacak bir şeyimiz yok"

Başbakan Ersan Saner "Partilerden 'protokollerin içeriğini bilmiyoruz' şeklinde eleştiriler geliyor. Yarından itibaren tüm protokolleri partilere göndereceğim. Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi. “Yükseköğrenimde dünyayla aynı dili konuşmak lazım" diyen Saner, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ülkede hizmet vermesi için protokol imzalandığını kaydetti. Saner, bu protokolün ODTÜ ve İTÜ ile imzalanan protokollerden farkının olmadığının da altını çizdi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ikili görüşmelerde birçok konuya değindiklerini söyleyen Saner, ülkenin daha ileriye taşınmasını da ele aldıklarını, daha müreffeh ve dinamik yapıya inacının devam ettiğin, görüşmelerde de bunları ele aldıklarını söyledi. 2.5 milyar TL’nin 1 milyar 500 milyonu hibe, 1 milyarı da hibe olarak aktarılacağını anlatan Saner, bunların nasıl olacağının daha sonraki görüşmererde belirleneceğini söyledi. Saner, 300 milyonunun karayollarına gideceğini açıkladı.