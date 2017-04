Başbakan Özgürgün'e mesaj var!

19.04.2017 tarihli mesajlar şöyle:

Sn. Hüseyin Özgürgün, öncelikle kızınızın almış olduğu diploma hayırlı ve uğurlu olsun. Bizim Minik Kuşlar KKTC bol kepçe lokantasının çekmecesinden almış olduğunuz para ile kesmiş olduğunuz biletin yanısıra oralarda devleti hümayunun kasasından harcadığınız mangırlar siz devletlûmuza ve yanında götürdüğü muhteremlere helal olsun diyor.Rahmetli babam da, bak oğlum balı artık parmak batırarak yeme çünkü kaşık icat olundu demişti. Rahmetli nur içinde yatsın, kepçenin icat olunduğunu bilmediği için bana önerdiği kaşığın Out, kepçenin İn olduğunu öğrenemeden gitti. Nerden nere diye sorarsanız birden hatırıma geldi yazayım dedim.

**

Sn. Nikos Anastasiadis, Sırp ve Rus çocukları, Larnaka’dan gelerek 23 Nisan’da KKTC’de yapılacak olan çocuk bayramına katılmalarına neden ‘Androş’ koyduğunuzu anlayamadım. Bunlar çocuk be Simmetero. Be ‘Gumbaro’ bu çocuklar ne sizin anlaşılamayan siyasettinizden, nede sizin bir türlü üstesinden gelemediğiniz Milliyetçilik hastalığınızdan haberleri yok. Tek dertleri çocuk bayramında yaşıtları ile eğlenmekti be ‘Gumbaro’. Sn. Anastasiadis, bir hukukçu olarak yanlış bir hayatın asla doğru yaşanmayacağını artık öğrenmeniz gerektiği düşüncesindeyim.

**

Sn. Emine Dizdarlı, sanırım artık çok oluyorsunuz. Arı kovanına çomak sokmak ve Fincancı katırlarını ürkütmek de neyin nesi oluyor dersiniz? Bakın burası Japonya değil ki, bu tip olaylarda bakan veya başbakan harakiri yapsın. Burası Almanya da değil ki, bir iş adamının Cumhurbaşkanının eşine uçak bileti kesti diye Cumhurbaşkanı istifa etsin. Burası Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı Kıbrıs ve burada,bugüne kadar şu anda sizin oturduğunuz o koltuğa oturanlar, Pargalı İbrahim’e hep eyvallah paşam. Sokollu’ya da haklısınız ağam dedi. Siz kalkıp, pişmiş aşa su katıyorsunuz. Koskoca Veziriazam, kızının diploma töreni için bilet keserek masraflarını devlete ödetmiş. Yani ne olmuş devleti mi batırmış. Yasa ve kanun diyorsunuz da bakınNapoleon bile para demekten vazgeçerek Ahlakın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz demişti.Yaaa!..

**

Sn. Hasan Erçen,bizim Minik Kuşlar, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı olarak, Başbakandan almış olduğunuz güç ile Başbakan Yardımcısı, Maliye BakanıSerdar Denktaş’a rest çektiğinizi dile getiriyor. Denktaş’a ya 28 Milyon TL teşvik alacağımızıöde,yada 1 Mayıs’ta kırk satırmı? Yoksa kırk katır mı? Sorusuna cevap vermeye hazırlandediğinizi söylüyor. Tamam da, oteller vasıtası ile teşvikten nemalanan kumarhanelerin teşviklerini de mi Maliye ödeyecek dersiniz? Sahi ama Cratos’a yönetim kurulu kararı olmadan yaptığınız 9 Milyonluk indirim ne oldu? Bizim komşu Hakkı dayı, benim de Başbakan Teyzeoğlu olsaydı ben 9 değil 19 Milyon indirim yapardım diyor. Ah Sn. Erçen birden rahmetli babamın bana ah be oğlum senin şu kaliteli insan rollerin yokmu? Bitiyorum dediği söz hatırıma geldi. Nerden nere değilmi?

**

Sn. Özdemir Berova, Sırp ve Rus çocuklarını, Ercan yerine Larnaka’dan getirtmek suretiyle başarına başarı kattın. Rum’un bu çocukları palespandres geri göndermesi sonrasında sanırım bir madalyayı daha hak ettin. Çünkü 23 Nisan çocuk bayramında bu çocuklar gelecekti. Yemeleri, içmeleri, yatmaları kalkmaları derken, devlete mali bir külfet yükleyeceklerdi. Bu harcamalar Devlet erkânının biletinden, yapacağı resepsiyonlardan, partililere verecekleri yemeklerin kısmen yapılmamasına neden olacaktı?Siyasi yeteneksizlik turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır içmeyenin ağzı sulanır. Sayenizde mide bulantısından ölüyoruz. Doktor larak önereceğiniz bir ilaç varmı?

**

Sn. Kudret Özersay sosyal medyada yaptığınız açıklamada, kızının diploma töreni için devlet bütçesinden Türkiye’ye giden Başbakanın yaptığı harcamaları geri ödemesi gerektiğini belirttiniz. Okuyunca katıla katıla güldüm. Her zaman Adil bir düzeni savunan Adil amca ile hakça bir düzen diyen Hakkı dayı ile konuyu konuşurken, onlar bana Sn. Özersay KKTC’yi Almanya ve Japonya sandı. Almanya Cumhurbaşkanının eşine bir iş adamının bilet kesmesi sonrasında istifa ettiğini, Japonya’da bakanın harakiri yaptığını herhalde duymadı dediler. Affınıza sığınarak duydu dedim. Da, balın artık parmak ile değil kepçe ile yendiğini henüz görmedi diye ilave ettim. Ne dersiniz?

**

Sn. Hatice Çelik, yaşadığınız yasak aşk ve fantezi seks ile mahkeme dışında olaylara neden olmuşsunuz. Hayat sizin. Keyif sizin. Eh beden de sizin ama yatağa bağladığınız koca da sizin. Bu sizinlere2 yıllık sevgilinizZidan Tecimer’i de ekleyince Bermuda Şeytan üçgeni oluştu. Bermuda Şeytan üçgeninde de olan dayak yiyen koca ile sevgili Zidan Tecimer’e oldu. Birisinin gözü mözü mosmor olurken diğeri de cezaevinde tespih çekmeye mahkum oldu. Sn. Çelik, herkes birşeyler biriktirir. Kimisi cebinde. Kimisi cebinde. Kimisi yüreğinde. Ama kimisi de yatağında çifte çifte. Eh o da onun keyfi ne diyebiliriz ki?

**

Sn. Damla Dabis Özel, dünkü sabah kuşağı programınızda, CTP Milletvekili Doğuş Derya ile kadınların sıkıntılarını dile getirmeniz, kürtaj yasası ile ilgili çok bilinmeyenli denklemleri bir bir çözmeniz muhteşemdi. Kadınlar ile ilgili olarak beraber yürürüz bu yollarda gerekirse beraber ıslanacağız yağan yağmurda içerikli mesajlarınız da sanırım yerine gitti. Siz ve Sn. Derya, kadınların sıkıntı ve sorunları ile ilgilenmeyi seviyorsunuz. Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun, martının sevdiği denizden asla vazgeçmediği gibi sizin de sorun ve sıkıntıları dile getirmekten vaz geçmeyeceğini bilenlerdeniz.

**

Sn. Raif Özgüren, Lefkoşalının damak tadını sağlayan 3 üstat Mehmet Sabır, Ciğerci Ahmet ve Anibal,artarda göç etti. Işıklar içinde uyusunlar. Allah Zekai abime uzun ömür versin. Eskiden şiş kebap, şeftali kokan sokaklarda şimdi çiğ köfte ve pizzalar volta atıyor. Neyimiz kaldı ki diyorsun da Yaseminin mis kokularının kaybolduğunu söylemeyi unuttun. Surlar içinde lingiri ile pirilinin de yerinde yeller estiğini söylemedin. Katmerin yerini gözlemenin, şeftali kebabının yerini ise İnegöl kebabının aldığını söylemeyi herhalde sonraya bıraktın. Kültürlerin bir biri ile bütünleşerek büyümesi zenginliktir. Ama birisinin diğerini ezmesi ve mefta yapması da acizliktir.

**

Sayın Özay Öykün, Yeni Erenköy’de havalar nasıl. Sen gittin belediyede ödeme dengeleri bozuldu. Başkan bizim minik kuşlar bukezseçimlere iyi hazırlanıp Alman Leopar 3 tankları gibi donanımlı olarak seçime katılmayı düşündüğünü söylüyor. Geçen seçimlerde Dimyata giderken yani Milletvekili olacayımhesapları yaparken evdeki bulgurdan da olmuştun. Aman dikkat et bu defa bulgur küflenmesin yazık olur. Tuttuğun balıkların yanında bulgur pilavı da bir hoş olur. Pilavdan da olmayalım.

**

Sayın Osman Korahan, Kıb-Tek’te özellikle ihalelerde yaşandığı söylenensuistimal söylentileri Atmosferi geçti ve Stratosferde yol alıyor. Yasalardaki eksiklik ve böyükböyük efendilerin müdahalesi sonunda önleri tıkanan soruşturmalar sonunda cezai müeyyide uygulanmayınca yapanın yaptığı yanına kar kalıyor. Tamam da milyonların hortum ile birilerinin dağarcığına akıtıldığı öne sürülen ihalelere dur diyecek bir merci yokmu? Yoksa KKTC For Ever dediğimiz bu prematüre bebeğin o zaman çekelim fişini bitirelim işini demekten başka geriye ne kalır ki?