Başbakan Tatar Denktaş’ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın henüz tamamlanmayan anıt mezarın tamamlanması talimat veren Başbakan Ersin Tatar, bugün Anıt Mezarı ziyaret etti.

Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, çevre düzenlemesi henüz tamamlanmayan “Anıt Mezarın bir an evvel tamamlanması ve halkın ziyaretine açılmasının çok önemli olduğunu” konuyla ilgili gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanına rahmet dileyen Tatar, Denktaş’ın KKTC ve halkına verdiği hizmetlerin yanında kişiliği ile hak ettiği ilgi ve alakanın her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanının verdiği hizmetler bağlamında Hükümet olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Tatar, “Yakın zamanda buranın tamamlanacağı bilgisini aldım. En kısa zamanda bitmiş halini ziyaret için tekrar geleceğiz” dedi

AKÇAY

Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, Denktaş Anıt Mezarının eksik kalan kısmının peyzaj bölümü olduğunu, bunun tamamlanması için müteahhit şirketten gereli çalışmanın yapılmasının istendiğini belirtti.

Akçay, bu kapsamda yapılan sulama sistemini idame ettirici makamın bulunmadığından, sulama sisteminin otomasyona bağlanmasının gündeme geldiğini, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.