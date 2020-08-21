Başbakan Tatar,Türkiye'ye davet edildi Erdoğan'ın müjdesini yerinde dinleyecek

Başbakan Ersin Tatar, kısa süre içerisinde özel bir uçakla Türkiye'ye gidiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel daveti ile Türkiye'ye gidecek olan Başbakan Tatar, saat 15.00'de düzenlenecek toplantıda hazır bulunacak. Bilindiği gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'da "büyük bir müjde" vereceğini duyurmuştu. Yapılan çok sayıda haberde ise, bunun Karadeniz'de büyük bir doğal gaz kaynağı olduğu ifade edilmişti.