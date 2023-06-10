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Başbakan Üstel: 2027’ye kadar bütün sorunları çözeceğiz

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Başbakan Ünal Üstel, "25 milletvekili ile 2027'ye kadar iş başında olacağız, bütün sorunları çözeceğiz." dedi.
Başbakan Üstel: 2027’ye kadar bütün sorunları çözeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman ile birlikte Altınova-Ağıllar, Topçuköy, Ardahan ve Mersinlik'i ziyaret etti. 

 

Ziyaretleri kapsamında birtakım açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, yaşanan ve biriken sorunların ana kaynağının kısa süreli hükümetler olduğuna dikkat çekti, hükümet olarak kısa süre içerisinde yıllardır çözülemeyen sorunları çözdüklerini belirtti.  

Üstel, ara seçimlere işaret ederek, “25 milletvekili ile 2027’ye kadar iş başında olacağız. Sizden aldığımız güçle 2027’ye kadar bütün sorunları çözeceğiz” dedi.  

“SOSYAL KONUT PROJESİ SEÇİM MALZEMESİ DEĞİLDİR” 

Başbakan Üstel, Sosyal Konut Projesi’nin gençlerin ülkelerinde kalması için olduğunu dile getirerek, projenin ‘seçim malzemesi’ olmadığını kaydetti, “İş yapmak için geldik, boşuna söylemiyoruz. Güçlü olacağız, iş yapacağız” ifadelerini kullandı.  

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