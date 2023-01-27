Başbakan Üstel, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne Gerçekleştirilen Hain Saldırıyı Kınadı

Başbakan Ünal Üstel, bugün sabah saatlerinde İran’da bulunan kardeş Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadığını belirtti.
Söz konusu hain saldırı KKTC halkı olarak bizleri derinden üzmüştür diyen Başbakan Üstel, “başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev olmak üzere tüm kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyor, şehit olan kardeşimize allahdan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.” dedi.
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