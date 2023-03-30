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Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar'a yapılan saldırı girişimini kınadı

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Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar'a yapılan saldırı girişimini kınadı
Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar'a yapılan saldırı girişimini kınadı

Başbakan Ünal Üstel, Londra'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapılan saldırı girişimini kınadı.

Üstel mesajında şunları kaydetti:

 

"Her platformda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmasına engel olmaya çalışan, Kıbrıslı Türkleri yok sayan, eşit görmeyen, adanın ortak sahibi olduğumuzu kabul etmeyen anlayış, bugün Londra’da bir kez daha kendini göstermiştir.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın Londra Kings College’de vereceği konferans öncesi, Kıbrıs Türk heyetinin önünü keserek, ifade özgürlüğünü aşan, nefret dolu, hakaret dolu pankartlar açan, sloganlar atan Rum protestocuların saldırı girişimlerini kınıyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm heyetimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Bilinmelidir ki, sesimizi kısmaya yönelik yapılan bu çirkin eylemler, dün olduğu gibi, yarın da, asla amacına ulaşamayacak, sesimizi ve haklı davamızı duyurmamıza engel olamayacaktır."

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