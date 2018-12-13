  • BIST 91.387
  • Altın 213,377
  • Dolar 5,3390
  • Euro 6,0627
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının bütçesi görüşülmeye devam ediyor.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros,  dış temsilciliklerin iyi çalıştığını söyledi.

Ticaret Odası başkanlığı döneminde temsilciliklerle koordineli çalışmalar yaptıklarını anlatan Toros, yaptıkları lobi faaliyetleri ile Kıbrıs Türk toplumunun sesi olduklarını, Brüksel temsilciliği ile çok yakın çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs çözüm sürecine bağlı olarak da gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Toros, Brüksel temsilciliğinin bütçesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Şu andaki hükümet döneminde temsilciliklerin artmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Toros, yurt dışı temsilciliklerin artması ve güçlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısının önemine  vurgu yaptı.

Dün ve bugün yapılan konuşmalarda hükümet mensubu partilerin Kıbrıs konusunda hiçbir şey yapmadığı, sadece muhalefetteki partilerin uğraştığı yönünde bir algı yaratıldığını söyleyen Toros, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusundaki görüşmelerin zemininin  ancak Birleşmiş Milletler onayıyla değiştirilebileceğini de kaydeden Toros, BM parametrelerine bağlı federal bir çözümün halen daha kabul gördüğünü ifade etti.

ÇAĞATAY

HP Milletvekili Erek Çağatay, Dışişleri Bakanlığının görevleri ve misyonu hakkında açıklamalar yaptı.

Temsilciliklerde görev yapan personel hakkında bilgi veren Çağatay, Bakanlığın dün olduğu gibi bugün de partiler üstü olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusunda gelinen  aşamayı özetleyen Çağatay, Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon arayışını da eleştirdi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs’ta bulunacak çözümün federasyon odaklı olması yönünde genel kanaat  bulunduğunu ancak  kendilerinin artık alternatiflerin konuşulması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Bakanlığın faaliyet raporunun milletvekillerine dağıtılmamasını eleştiren Berova, usulen her bakanlığın faaliyet raporlarının hazırlanarak tüm milletvekillerine dağıtılması gerektiğini belirtti.

Berova, ayrıca temsilciliklerin daha iyi hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Berova, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile başlatılacağı söylenen çalışma hakkında da bilgi istedi.

Bu hükümetin hiç olmadığı kadar kanun hükmünde kararname çıkardığını iddia eden  Berova, bu kararnamelerin yasal çerçevesinde sıkıntılar olduğunu, bu nedenle  kararnamelerden hemen vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Özel Gereksinimli Bireylere Okuma Yazma Öğretimi Eğitimi” semineri verildi13 Aralık 2018 Perşembe 19:15
  • Güngördü: “Dere yataklarına izinsiz müdahaleler çalışmalarımızı baltalıyor”13 Aralık 2018 Perşembe 19:10
  • Kar-İş yarın eylem yapacak13 Aralık 2018 Perşembe 17:45
  • Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs açıklaması13 Aralık 2018 Perşembe 16:53
  • “Baraka, bir isimden daha fazlasıdır”13 Aralık 2018 Perşembe 15:05
  • Kişmir: “Geldiğimiz aşamada toplumsal varoluş kavgası verilmesi artık kaçınılmazdır”13 Aralık 2018 Perşembe 15:00
  • Başsavcılık bütçesi görüşülüyor13 Aralık 2018 Perşembe 14:30
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası Bandabuliya sahnesinde konser verdi13 Aralık 2018 Perşembe 14:25
  • Basın-Sen: Geldiğimiz noktada toplumsal varoluş kavgası verilmesi artık kaçılmazdır13 Aralık 2018 Perşembe 14:25
  • Tatar’dan Ankara’daki tren kazasından dolayı başsağlığı mesajı13 Aralık 2018 Perşembe 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti