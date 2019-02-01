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Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, “Logo Tasarım Yarışması” düzenliyor.

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Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, “Logo Tasarım Yarışması” düzenliyor.
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, “Logo Tasarım Yarışması” düzenliyor.

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, “Logo Tasarım Yarışması” düzenliyor.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre yarışma kurulun görünürlüğünü artırmak ve özgün bir sembolle özdeşleştirmek amacı ile vizyon ve misyonunu yansıtacak özgün bir logo ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlendi.

Yarışmaya on sekiz yaşını doldurmuş tüm KKTC vatandaşlarının yanı sıra KKTC’deki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de katılabilecekler. Her katılımcı üç eserle yarışmaya katılabilecek.

Son katılım tarihi 8 Mart saat 16.00 olarak açıklanan yarışmada birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye bin TL ödül verilecek.

Yarışma Şartnamesi, KKTC Başbakanlık Danışma’dan ve KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Ofisi’nden alınabilecek. Şartnameye Başbakanlık web sayfasından da pdf olarak ulaşabilecek : http://kktcbasbakanlik.org/

Daha fazla bilgi 0392 229 0789 ve 0533 863 4567 numaralı telefonlar ile info.engelli@gov.ct.tr adresinden alınabiliyor.

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