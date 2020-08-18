Basın Bildirisi: 160 Çocuk Destek Bekliyor!!

SOS Çocukköyü Derneği’nde yaşamını sürdüren ve risk altındaki 160 çocuğun kırtasiye ihtiyaçları ve üniformaları için 85.327 TL’ye ihtiyacı var.

SOS Çocukköyü Derneği ülkemizde aile bakımını kaybetmiş çocuklara ve gençlere bakım veren, aile bakımını kaybetme riski ile karşı karşıya olan çocukları destekleyen ve toplumdaki tüm çocukların ve gençlerin gelişimine aktif katkı koymak adına çalışmalar yapan bir hayır kurumudur.

SOS Çocukköyü Derneği olarak yeni “normal” dönemi biraz endişeyle biraz da heyecanla karşılıyoruz. Bu yeni okul döneminde SOS Çocukköyü Derneği’nde yaşamını sürdüren ve risk altındaki 160 çocuğun kırtasiye ihtiyaçları ve üniformaları için 85.327 TL’ye ihtiyacı var. Eğitimin çocuklarımızın geleceğindeki öneminin farkında olan bir kurumu olarak, SOS Çocukköyü Derneği’nde bakım gören ve aile bakımını kaybetme riski olan çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarına ortak olun, 160 çocuğu birlikte mezun edelim.

Ağustos ve Eylül ayı boyunca yapacağınız her bağış, çocukların okul üniformasına, kırtasiye ihtiyaçlarına dönüşecek. Siz de her çocuğun okula ilk gün heyecanıyla başlamasına ortak olmak istiyorsanız.

Bağışlarınız için;

www.soscocukkoyu.org sayfasından online bağışta bulunabilir, SOS Çocukköyü Banka hesap numaralarına yatırım yapabilir 4120’ye sos yazıp 25 TL tutarında bağışta bulunabilir veya derneğimize gelerek elden bağışta da bulunarak çocukların okul ihtiyaçlarına katkıda bulunabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için 225 70 17 nolu telefondan bize ulaşın

Her çocuğun bu yeni dönemde en az riskle eğitim yılını tamamlamasını temenni ederiz.