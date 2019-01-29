Basın-Sen: “Kıbrıs’ta Federal Çözüm Fetö Projesidir” safsatası bizler açısında kabul edilemez

Basın-Sen: Ülkemizde ne yazık ki ekmeğini basın sektöründen kazanmayan kişilerin yaptıkları, yazdıkları ve söyledikleri yüzünden toplumumuzun gözünde mesleğimize olan güven günden güne azalmaya gitmiştir.

Basın Sen'in yapmış olduğu açıklama şu şekilde:



"Ülkemizde ne yazık ki ekmeğini basın sektöründen kazanmayan kişilerin yaptıkları, yazdıkları ve söyledikleri yüzünden toplumumuzun gözünde mesleğimize olan güven günden güne azalmaya gitmiştir.

Mesleğimizi kirleten bu kişilere en örnek kişilerden bir tanesi, adı sayısız yolsuzluk ve kaçakçılığa karışmış olan Erkan Eğmez’dir. Bu şahıs gerek geçmişte gerekse de kısa bir süre önce işlediği suçlar nedeniyle hem güneyde hem de kuzeyde gözaltına alınmış ve yargılanmış bir kişidir. Öncelikle bu zatın Basın Emekçileri Sendikası’na üye olmadığını ve de biz görevde olduğumuz sürece üye olamayacağını kamuoyu ile paylaşırız. Meslek onurumuzu ayaklar altına alan ve hak etmememize rağmen bazı sermayedarların bu kişilere kapı açması nedeniyle içerisinde bulundukları çamur ne yazık ki bizlerin, yani mesleğimizin üzerine de sıçramaktadır.

Son olarak bu zatın yazdığı bir yazıda “Kıbrıs’ta Federal Çözüm Fetö Projesidir” safsatası bizler açısında kabul edilemezdir. Kıbrıs’ta Federal bir çözümü, gerici bir zihniyet olan Fethullah Gülen Cemaatinin tezi olduğunu savunmak tam anlamı ile cahilliktir. Aynı şekilde de Federal çözümü savunan Kıbrıslı Türklerin büyük bir kesimini hedef göstermekte ve federasyonu savunmanın terörizmle eş değer olduğunu ima etmektir. Federasyon modelinin bir Türk tezi olduğunu ve bu tezin fikir babasının da Denktaş’ın olduğunu bilmeden birçok insana “Terörist” imasında bulunan bu tür insanları basın emekçisi olarak kabul etmiyor ve bu iftiracı insanın yazdıkları hakkında yasal yollara başvuracağımızı toplumumuzla paylaşıyoruz."

Saygılarımızla

Basın Emekçileri Sendikası (a)

Başkan

Ali KİŞMİR