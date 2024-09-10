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Basketbol antrenör adayları, Nusret Sırdar’ı dinledi

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Basketbol antrenör adayları, Nusret Sırdar’ı dinledi
Basketbol antrenör adayları, Nusret Sırdar’ı dinledi

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Kademe E Antrenör Semineri devam ediyor.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde devam eden seminerin dünkü bölümünde Hakem Eğitimi konusunda 35 aday antrenör, Basketbolun önemli hakemlerinden Nusret Sırdar tarafından bilgilendirildi.

Öte yandan bugün ise KKTC Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr.Seyfi Savaş özel teorik antrenman bilgilerini kursiyerlerle paylaşacak.

Savaş ayrıca 11 Eylül Çarşamba günü ise saat 16.00’da NEU RA 25 Spor Salonu’nda kursiyerlere uygulamalı olarak bilgiler verecek.

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