İskele Belediyesi tarafından yapılan Tuzluca halı sahası tamamlandı

İskele Belediyesi, İskele ve 21 köyünde yaşam kalitesini artırmaya ve spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzluca Köyü’nde yapımı tamamlanan halı sahanın ışıklandırma çalışmaları da başarıyla tamamlandı. İskele Belediyesi Elektrik İşleri Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda halı saha modern aydınlatma sistemine kavuştu. Böylece gençler ve sporseverler, tesisten akşam saatlerinde de güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanabilecek.

Işıklandırma çalışmasıyla birlikte gençlerin ve spor severlerin kullanımına açıldı

İskele Belediyesi, sadece merkezde değil, 21 köyde de yaşamı kolaylaştıracak ve sosyal hayatı canlandıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin sosyal aktivitelere yönlendirilmesine katkı sağlamak için yatırımlarını sürdüren İskele Belediyesi, Tuzluca Köyü’ndeki hala saha çalışmasını da tamamladı. Tamamlanan ışıklandırma çalışmalarıyla birlikte halı saha, günün her saatinde kullanılabilecek modern bir spor alanı haline geldi. Tuzluca Köyü’ne değer katan halı sahanın ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki çocuklar ve gençler, daha elverişli koşullarda spor yapma imkanına kavuşmuş oldu.