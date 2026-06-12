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Alkollü Sürücüler Kaza Yaptı: İki Kişi Tutuklandı

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Girne ve Gazimağusa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen iki sürücü tutuklandı.
Alkollü Sürücüler Kaza Yaptı: İki Kişi Tutuklandı

Polis açıklamasına göre, Girne’de Kara Kız Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, V.S. (29), 86 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Gazimağusa’da Kurtalan Sokak üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen ikinci kazada ise A.B. (32), 197 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkan araç, telefon direğine çarptıktan sonra sağ yan tarafı üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

 

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