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Diyabet Derneği'nden endoktrin uzmanı isteği

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Diyabet Derneği, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüşerek, Diyabet Merkezi’ne endokrin uzmanı görevlendirilmesini talep etti.
Diyabet Derneği'nden endoktrin uzmanı isteği

Diyabet Derneği, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’ten Diyabet Merkezi’ne bir endokrin uzmanı görevlendirmesini talep etti.

Diyabet Merkezi Başkanı Zühre Ustaoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Dinçyürek ile dün  verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Ustaoğlu, öncelikli olarak Diyabet Merkezi’ne bir endokrin uzmanı görevlendirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Diyabetlilerin  hastanede artık reçete yazdırma ve kan verme gibi işlemleri yapamadığını da aktaran Ustaoğlu, Bakanın kendilerine TC’den uzman sağlamak konusunda çalışmalar yaptıklarını ve yakında bu sorunun giderilmesini umduğunu beyan ettiğini söyledi.

Bakana özellikle diyabetli çocuk ve gençlerin “insulin pompası” kullanımı sürecinde ve sensor temininde güçlükler yaşadıklarını da aktardıklarını kaydeden Ustaoğlu, ayrıca diyabetli bireylere doktor reçetesi ile verilen sarf malzemeleri konusunda pratik çözümler ve diyabetlilerin kurul raporu süreçlerinde yaşadıkları zorlukları da ele aldıklarını söyledi.

Ustaoğlu, “Sayın Bakan Hakan Dinçyürek’in üst düzey bürokratlarıyla birlikte yaptığımız bu toplantıda sorunlarımızı tek tek ele alarak çıkış yolları konusunda girişimler yapacağını açıklaması ve derneğimizle diyaloğu geliştirme arzusunu beyan etmesi bizi mutlu etmiştir.” dedi.

Diyabette farkındalığı artırma çabası içinde olduklarını da belirten Ustaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile paydaş olarak şeker taraması gibi bazı projeleri hayata geçirme hedeflerini ortaya koydu.

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