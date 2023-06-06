Başman: 25 Haziran’dan sonra hem mecliste hem sahada daha güçlü olacağız

Kulüp Başkanlığı geçmişini hatırlatan Başman, elde ettikleri tarihi başarıların kendisi için hayatında ayrı bir anlamı olduğunu dile getirdi. Başman, spor üzerinden kalıcı hizmeti ilke edinmiş bir aile babası olduğunu vurguladı.

Başman, “ Elbette Küçük Kaymaklı benim için çok değerli. Ticaret hayatımdan elde ettiğim birikime, spor yöneticiliği sayesinde gençliğe ve spora hizmet deneyimi de ekleme fırsatı buldum. Diğer tüm spor kulüpleri ile kalıcı dostluklar kurduk. Gençliğin ne istediğini, hedeflerini anlamaya çalıştım. Ekip olunca, takım ruhu oluşunca, alın teri ile başarının nasıl geldiğini gördüm. Siyasette de aynı kural geçerlidir. Her gün daha iyi bir ekip oluyoruz, takım ruhumuz gün geçtikçe gelişiyor. Alın terimizi sandığa yansıtacağız ve başarıyla bu yarıştan çıkacağız. Hepinize bana kattığınız değerler için teşekkür ediyorum. Artık, daha çok çalışarak, daha güçlü bir devlette gençliğimize hizmet etme zamanıdır. Yolumuz açık olsun” dedi.