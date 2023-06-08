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Başman : Gailemiz KKTC’yi daha ileriye taşımaktır.

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UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, seçim çalışmaları ve vatandaşlarla bir araya gelme amaçlı bölge gezilerine Girne ile devam etti.
Başman : Gailemiz KKTC’yi daha ileriye taşımaktır.

Başman, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, Girne Milletvekili Özdemir Berova, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile birlikte Girne Çarşısı, Türk Mahallesi ve bazı devlet dairelerini ziyaret ederek, görüşlerini anlattı, destek istedi, vatandaşın beklentilerini dinledi.

Başman ve Üstel ziyaretleri sırasında önemli mesajlar verdi.

Başman, “ Desteğiniz ile mecliste yer almamızla birlikte, bir çok güzel projeye imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Girne’yi turizm başkenti olarak görüp, bunu fiili olarak uygulayıcı adımları atmakta kararlı olduklarını vurgulayan Başman, “ Turizmi geliştirmek, potansiyeli artırmak zorundayız. Güçlü bir ekonomik yapıyı, turizmle sağlayabiliriz” dedi

Ali Başman, turizmde, tarımda, sanayide, ticarette, her alanda tek gailemiz KKTC’yi ileriye taşımaktır. 25 Haziran’da, bunu başlatmak mümkün. 25’inci milletvekilliği ile gücümüze güç katalım, iş yapalım, bu ülkeyi refah dolu bir geleceğe taşıyalım” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel de pandemi , deprem ve yaşanan bir çok olumsuzluğa rağmen yatırımların devam ettiğini vurguladı.

Başman, “ Söylediğimizi hiç bişeyi havada bırakmayız. İmzalıdığımız protokol resmi gazetede yayınlanmıştır. İnsanımız ve halkımız için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneklerinin yüzde yüze yakın artışla ödendiğini ifade eden Üstel, “Esnaf ve sanayicimize düşük faizli kredilerle desteğimiz sürecek” diye konuştu

 

Üstel, “ Siyasi İstikrar için 25 milletvekiline ulaşmamız çok önemli. İstikrar için, güçlü bir UBP için, desteğinizi bekliyoruz” dedi.

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