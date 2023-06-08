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Başman: Yeminime sadık kalacağım

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UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, seçim çalışmaları çerçevesinde KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesini ziyaret etti.
Başman: Yeminime sadık kalacağım

Başman burada yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgürlükler ülkesi olduğunu ve ülkede yaşayan her yurttaşın, dili, dini, mezhebi, kökeni, ırkı, düşüncesine bakılmaksızın hizmet almaya hakkı olduğunu ifade etti. 


‘Mecliste göreve başlarken bu ülkede yaşayan her birey eşit hak ve özgürlüklere sahip olacak diye yemin ediyoruz. Sizleri temin ediyorum ki ben ettiğim her yemine sadık kaldığım gibi bu yeminime de sadık kalacağım’ diyen Ali Başman, insanların inanışlarına, etnik kökenlerine, cinsiyetlerine veya başka farklılıklarından dolayı farklı muamele görmelerini kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Başman, Alevi yurttaşların ibadetlerini ve geleneklerini sürdürmelerinin ülke zenginliğine, zenginlik  kattığını dile getirdi . 


Başman, ‘Alevisi, Sunnisi, Müslümanı, Hristiyanı, ya da dini inancı ne olursa olsun her yurttaşın eşit hak ve hürriyetlerden yararlanması ülküsünden bir an bile ayrılmayacağım. Bu da hepinize sözüm olsun’ diye sözlerine devam etti.

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