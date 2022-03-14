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Batılı Finans Devleri Ukrayna Savaşı Sonrası Tek Tek Rusya'ya Sırtını Dönüyor

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Batılı Finans Devleri Ukrayna Savaşı Sonrası Tek Tek Rusya'ya Sırtını Dönüyor
Batılı Finans Devleri Ukrayna Savaşı Sonrası Tek Tek Rusya'ya Sırtını Dönüyor

Batılı finans devleri Rusya'ya sırtını dönemeye devam ediyor. Alman Deutsche Bank Rusya'dan tamamen çıkmayı planlarken, Londra Borsası da Rusya'daki tüm aktivitlerini ve etkileşimlerini durdurdu.

Rusya ile devam eden bağları nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmış olan Deutsche Bank, hafta sonu bu ülke ile olan ilişkisini bitireceğini duyurdu.

Bu karar ile birlikte Deutsche Bank, ABD'nin en büyük bankaları Goldman Sachs ve JPMorgan'ın 24 Şubat itibarı ile attığı adımı takip etmiş oldu.

Deutsche Bank, Rusya'da iş yapan çok uluslu üreticilerin desteklenmesi gerektiğini savunuyordu ancak yatırımcıların baskısı üzerine rota değişikliğine gidildi. Deutsche Bank'dan yapılan açıklamada, "Rusya'da kalan son işlerimizi de toparlayıp sonlandırıyoruz. Bu ülkedeki Rus olmayan şirketlere de operasyonlarını azaltma tavsiyelerinde bulunuyoruz." denildi.

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