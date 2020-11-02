Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

Amatör Denizci Belgesi (ADB) – Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavlarında başarılı olup evrak ibraz edenlerin, ADB ve KMT belgeleri basılmış ve bakanlığımıza ulaştırılmıştır.

7 Mart 2020’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen Amatör Denizci Belgesi (ADB) – Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavlarında başarılı olup evrak ibraz edenlerin, ADB ve KMT belgeleri basılmış ve bakanlığımıza ulaştırılmıştır.

Belgeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler’den, sabah 10.00 ile mesai bitiş saati arasında alınabilir. Ancak belgelerin bir kısmı için ibraz edilmeyen evrak bulunmaktadır. Bu nedenle katılımcıların, belgeleri almadan önce resmi internet sitemiz www.bub.gov.ct.tr’de , üst menüde yer alan BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER’in içerisindeki ADB/KMT bağlantısını tıklayarak “07 MART 2020 ADBEKSİK EVRAK LİSTESİ” ve “07 MART 2020 KMT EKSİK EVRAK LİSTESİ”ni kontrol etmeleri, varsa eksik evraklarını tamamlamaları ve belgelerini almaya gelmeleri önemle rica olunur.

Detaylı bilgi için lütfen 0392 601 15 35’i arayın.