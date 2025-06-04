  • BIST 9406.84
  • Altın 4223.101
  • Dolar 39.1231
  • Euro 44.7859
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5 belediye başkanı tutuklandı

Bayramda hava nasıl olacak?

» »
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?

Ülkede havanın, yarından itibaren bayramın ilk iki gününe kadar açık, diğer günler ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin, 5-11 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, arife ve bayramın ilk iki günü açık, diğer günler açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35-38 ve sahillerde 29-32 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bugün, yarın ve Pazartesi günü hava yağmurlu31 Mayıs 2025 Cumartesi 12:57
  • Pazar gününe kadar yağmur var30 Mayıs 2025 Cuma 08:32
  • 4 gün sağanak bekleniyor: Sıcaklık 2 derece düşecek29 Mayıs 2025 Perşembe 10:08
  • Yarından itibaren yağmur bekleniyor28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:23
  • Tozlu hava etkisini sürdürüyor27 Mayıs 2025 Salı 08:25
  • Perşembe gününden itibaren yağmur var27 Mayıs 2025 Salı 08:23
  • Bu hafta hava nasıl olacak?26 Mayıs 2025 Pazartesi 08:55
  • Sıcak havanın etkisi sürüyor!23 Mayıs 2025 Cuma 11:02
  • Yanacağız... Sıcaklık 38 dereceye çıkıyor!22 Mayıs 2025 Perşembe 09:21
  • Yanacağız... Sıcaklıklar 37'ye yükselecek!20 Mayıs 2025 Salı 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti