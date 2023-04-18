Bazı bölgelere elektrik verilemeyecek!

Lefke’nin Yeşilırmak bölgesinde, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına bugün 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefke’nin Yeşilırmak bölgesinde, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına bugün 9.30-14.30 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak.
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